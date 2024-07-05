Шенгенская виза 2024: как выбрать правильную страну для получения

Как выбрать правильную страну для получения шенгена

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопрос о возможности въезда в одну из стран Шенгенской зоны по визе, выданной другим государством-членом, остаётся актуальным для тех, кто собирается посетить Европу в 2024 году. Для успешного пересечения границ необходимо соблюдать правила выдачи виз и следовать нормам Шенгенского визового кодекса.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Рекомендуется обращаться за шенгенской визой в посольство или визовый центр страны, где планируется находиться дольше всего. Это поможет избежать возможных проблем при пересечении границ.

По шенгенской статистике, интерес к посещению Европы продолжает расти, что отразилось в увеличении числа заявлений на получение шенгенских виз. В 2023 году 28 государств-членов Шенгенской зоны получили более 10 миллионов заявлений на визы, что на 37% больше, чем три года назад.

Важно помнить, что попытка использовать визу для посещения одной страны с целью поездки в другую является незаконной и может привести к отказу во въезде в Шенгенскую зону. Туристам следует тщательно планировать свой маршрут и выбирать подходящую визу.