Россиянин и его собака Айя решили пройти тысячу километров пешком от Самары до Москвы

Евгений Юрьев из России решил отправиться в пешее путешествие длиной тысячу километров от Самары до Москвы вместе со своей собакой по кличке Айя, которую он спас во время шторма. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.
Поход начался 15 июня, и к началу июля он уже преодолел более 200 километров. Юрьев рассказал журналистам, что у него минимальный набор снаряжения: несколько вещей одежды, треккинговые ботинки, палатка и спальный мешок.
"Я решил жить в дикой природе, спать под открытым небом, следуя солнечному циклу", — поделился Юрьев. "Для меня долгий поход — это идеальный способ провести время. Я люблю посещать города, изучать жизнь их жителей, общаться. Я не спешу, мне не нужно устанавливать рекорды".
В пути Юрьев использует свои навыки выживания. Он научился создавать веревки из крапивы, колоть кремень, обжигать глину и выделывать кожу змеи.
Его верный спутник — собака Айя, которую он спас в Крыму еще щенком во время шторма.
"Айя очень умная собака, профессионал в походах. Она любит долгие прогулки, это у нее в крови", — добавил Юрьев.
По его расчетам, поход займет от 70 до 90 дней. "Мы не торопимся, наоборот, хотим полноценно насладиться путешествием", — сказал он.
"Для меня путешествия — это необходимость. Без них я чувствую себя как птичка в клетке, пес на цепи".
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