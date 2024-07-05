Россиянин и его собака Айя решили пройти тысячу километров пешком от Самары до Москвы

Россиянин с собакой решил пройти тысячу километров пешком до Москвы

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Евгений Юрьев из России решил отправиться в пешее путешествие длиной тысячу километров от Самары до Москвы вместе со своей собакой по кличке Айя, которую он спас во время шторма. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

Поход начался 15 июня, и к началу июля он уже преодолел более 200 километров. Юрьев рассказал журналистам, что у него минимальный набор снаряжения: несколько вещей одежды, треккинговые ботинки, палатка и спальный мешок.

"Я решил жить в дикой природе, спать под открытым небом, следуя солнечному циклу", — поделился Юрьев. "Для меня долгий поход — это идеальный способ провести время. Я люблю посещать города, изучать жизнь их жителей, общаться. Я не спешу, мне не нужно устанавливать рекорды".

В пути Юрьев использует свои навыки выживания. Он научился создавать веревки из крапивы, колоть кремень, обжигать глину и выделывать кожу змеи.

Его верный спутник — собака Айя, которую он спас в Крыму еще щенком во время шторма.

"Айя очень умная собака, профессионал в походах. Она любит долгие прогулки, это у нее в крови", — добавил Юрьев.

По его расчетам, поход займет от 70 до 90 дней. "Мы не торопимся, наоборот, хотим полноценно насладиться путешествием", — сказал он.

"Для меня путешествия — это необходимость. Без них я чувствую себя как птичка в клетке, пес на цепи".