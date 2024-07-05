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Обман в американских супермаркетах: россиянин раскрыл трудности покупок в США

Россиянин пожаловался на обман в супермаркетах США

1:13
Туризм

Российский путешественник выразил недовольство в отношении опыта покупок в американских супермаркетах. Он отметил несколько проблем, с которыми сталкивается. Во-первых, на кассе к цене товаров добавляются налоги, что не всегда ясно сразу при выборе товара. Кроме того, местные жители предлагают скидки, но их получение может быть запутанным процессом, требующим специальных карт или условий.

Россиянин пожаловался на обман в супермаркетах США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Другая проблема, отмеченная путешественником, связана с несоответствием информации о количестве товара в упаковке. Он заметил, что многие товары содержат большую часть воздуха или пустоты, что вызывает впечатление обмана.

Путешественник также удивился необходимости оставлять чаевые даже в супермаркетах, что было для него необычно. В онлайн-шопинге возникают еще более серьезные проблемы, такие как повреждение товаров или неправильное выполнение заказа.

В итоге российскому путешественнику приходится тратить больше времени и денег на покупки, чем планировал изначально. Он рекомендует другим путешественникам быть внимательными и внимательно проверять каждую покупку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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