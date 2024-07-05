Женщина решила проверить, действительно ли билеты дешевле покупать в кассе, чем онлайн, но результат её разочаровал. В опубликованном видео она рассказала, что сотрудник кассы сообщил ей, что билеты стоят на 500 долларов дороже, чем при покупке через интернет.
Эксперты предлагают несколько советов по экономии на авиабилетах. Оптимальное время для покупки — среда в 13:00 по местному времени авиакомпании, а наиболее выгодные дни для перелетов — вторник и среда. Важно также учитывать "сезонные наценки" и бронировать билеты заранее, особенно если нет срочных дел.
Рекомендуется выбирать менее популярные даты, такие как рейсы в сам праздник. Например, самые дешевые билеты на Рождество можно найти на 31 декабря, а самые дорогие — на 22 и 29 декабря.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.