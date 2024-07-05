Билетов в онлайн-кассе оказались дешевле, чем в обычной: как сэкономить на авиабилетах

Почему покупать авиабилеты онлайн дешевле

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Женщина решила проверить, действительно ли билеты дешевле покупать в кассе, чем онлайн, но результат её разочаровал. В опубликованном видео она рассказала, что сотрудник кассы сообщил ей, что билеты стоят на 500 долларов дороже, чем при покупке через интернет.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Эксперты предлагают несколько советов по экономии на авиабилетах. Оптимальное время для покупки — среда в 13:00 по местному времени авиакомпании, а наиболее выгодные дни для перелетов — вторник и среда. Важно также учитывать "сезонные наценки" и бронировать билеты заранее, особенно если нет срочных дел.

Рекомендуется выбирать менее популярные даты, такие как рейсы в сам праздник. Например, самые дешевые билеты на Рождество можно найти на 31 декабря, а самые дорогие — на 22 и 29 декабря.