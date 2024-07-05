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Таможенники Шереметьево задержали россиянку за провоз 50 тысяч евро

Пассажирка пыталась провезти 50 тыс. евро и была задержана

2:07
Туризм

В Шереметьево таможенники задержали пассажирку, пытавшуюся провезти без декларации 50 тыс. евро. Об этом сообщает телеграм-канал ФТС России.

Пассажирка пыталась провезти 50 тыс. евро и была задержана
Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес, CC BY 2.0

31-летнюю россиянку, летевшую из Сербии, остановили в "зеленом" коридоре. Она утверждала, что у нее с собой 2,5 тыс. евро (примерно 238 тыс. рублей). Однако при досмотре основную часть денег нашли в ее багаже и дамской сумке. В итоге сумма составила свыше 50 тыс. евро (около 4,8 млн рублей).

Сотрудники ФТС Шереметьево вернули ей деньги, эквивалентные 10 тысячам долларов, так как такую сумму можно провозить без заполнения таможенных документов.

Теперь девушке грозит штраф в размере от трёх до десяти крат нелегально перевозимой суммы, ограничение свободы до двух лет или принудительные работы на такой же срок.

ФТС напоминает, что для ввоза в страну наличных свыше 10 тыс. долларов нужно заполнить таможенную декларацию. Если сумма превышает 100 тыс. долларов, необходимы подтверждающие документы на деньги.

Ранее TourDom писал о туристке, прибывшей в Москву из Абу-Даби, которая задекларировала лишь 40 тыс. долларов, скрыв 1,2 тыс. долларов, 50 тыс. корейских вон и 23 тыс. рублей. Таким образом она пыталась незаконно провезти эквивалент 1,8 млн рублей.

Также таможня разрешает провоз личных вещей на сумму до 10 тыс. долларов без декларации. Однако туристам рекомендуется иметь при себе чеки для подтверждения стоимости товаров. Если общая стоимость украшений и гаджетов превышает 10 тыс. долларов, необходимо заполнить таможенную декларацию. Предметы, которыми турист владел до поездки, лучше задекларировать заранее при выезде из России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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