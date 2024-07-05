Цены на отдых в Сочи по системе "всё включено" начинаются от 81 тысячи рублей

"Всё включено" в Сочи начинается от 81 тысячи рублей

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в отелях Сочи по системе "всё включено" обойдётся туристам от 81 тысячи рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Собственная работа by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Согласно компании "Алеан", за такую сумму можно остановиться в бюджетных гостиницах "Элизабет", "Ардис" и "Роз Мари". Недельный тур "всё включено" в Сочи на двоих с авиаперелётом и трансфером будет стоить от 125 до 279 тысяч рублей, что предлагает Pegas Touristik.