Отдых в отелях Сочи по системе "всё включено" обойдётся туристам от 81 тысячи рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно компании "Алеан", за такую сумму можно остановиться в бюджетных гостиницах "Элизабет", "Ардис" и "Роз Мари". Недельный тур "всё включено" в Сочи на двоих с авиаперелётом и трансфером будет стоить от 125 до 279 тысяч рублей, что предлагает Pegas Touristik.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.