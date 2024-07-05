С 3 июля власти Чехии запретили россиянам въезд в страну без биометрического паспорта. Об этом сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.
Отмечается, что обладателям заграничных паспортов старого образца теперь запрещено находиться в республике. В МИД пояснили, что такие документы легче подделывать.
"Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать свою надежность. Для россиян паспорта с небиометрическими данными больше не будут достаточными", — заявили в ведомстве.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.