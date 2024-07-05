Чехия запретила въезд россиянам без биометрического паспорта с 3 июля

Чехия запретила въезд россиянам с обычными загранпаспортами

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 3 июля власти Чехии запретили россиянам въезд в страну без биометрического паспорта. Об этом сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.

Фото: commons.wikimedia.org by David Sedlecký, CC BY-SA 4.0

Отмечается, что обладателям заграничных паспортов старого образца теперь запрещено находиться в республике. В МИД пояснили, что такие документы легче подделывать.

"Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать свою надежность. Для россиян паспорта с небиометрическими данными больше не будут достаточными", — заявили в ведомстве.