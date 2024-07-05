Турция усиливает меры безопасности в аэропортах: новые правила досмотра

В Турции ужесточили процедуры досмотра пассажиров в аэропортах

Турецкие власти приняли решение усилить процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Новый нормативный акт разрешает сотрудникам службы безопасности проверять багаж пассажиров на входе в терминал и в зону посадки. Запрещенные предметы будут конфискованы, а отказ предоставить вещи для досмотра может привести к недопуску пассажира в аэропорт или на рейс.

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Кроме того, теперь разрешено досматривать электронные устройства, включая телефоны. Эти меры вводятся для повышения безопасности в небольших аэропортах Турции, где ранее таких проверок не было. В крупных аэропортах, таких как Стамбул, Анталия, Даламан, Бодрум и Измир, аналогичные процедуры уже применяются.

Эти изменения вступили в силу после принятия парламентом соответствующих поправок к закону о гражданской авиации. Новые правила также требуют от экипажей самолетов сообщать властям о любых нарушениях на борту. Операторам квадрокоптеров грозит штраф в размере около 1,8 тысячи долларов за незаконное использование этих устройств.