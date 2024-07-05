Четверть россиян, пострадавших от ротавируса, заразилась им на курортах Краснодарского края (24%).
Эти данные получены в результате опроса россиян, проведённого в основных туристических чатах страны — сообщает Telegram-проект DadDayNews (DDN).
Также туристы назвали происходящие заражения настоящей "ротавирусной косой, начавшей свою жатву".
Согласно данным "Новых Известий", Краснодарский край признан страховщиками "самым опасным регионом России — там туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью" (главная причина — иссушающий ротавирус).
В 2023 году произошла страшная история — семилетняя девочка после купания в Сочи подхватила ротавирус.
Состояние ребёнка ухудшилось настолько, что её направили в реанимацию. Несмотря на всероссийский резонанс и присутствие мамы рядом с кроватью страдающего ребёнка, спасти девочку не удалось.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.