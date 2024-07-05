"Ротавирусная коса" начала жатву: Краснодарский край и Турция в топ-10

DDN: в самые ротавирусные курорты мира вошли Турция, Сочи и Абхазия

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Четверть россиян, пострадавших от ротавируса, заразилась им на курортах Краснодарского края (24%).

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0

Эти данные получены в результате опроса россиян, проведённого в основных туристических чатах страны — сообщает Telegram-проект DadDayNews (DDN).

7% столкнулись с инфекцией в Турции, Египте, Черногории, Болгарии и Греции.

6% туристов, страдающих от ротавируса, получили заражение от моря на Кавказе (включая Абхазию и Грузию) и на крымском полуострове.

Ещё 6% заявили, что пострадали от "кишечки" в странах, не входящих в список.

Больше всего случаев заражения ротавирусом и "кишечкой" (34%) произошло на море, а в родном городе — от детей, в магазине, транспорте, на работе.

На даче или в деревне (в пруду, реке, озере) подцепили ротавирус 2%.

1% встретились с заразой в экзотических странах (Индии, Таиланде, на островах).

22% повезло — ни они, ни их знакомые, близкие или коллеги не болели этими изнуряющими заболеваниями нигде.

Также туристы назвали происходящие заражения настоящей "ротавирусной косой, начавшей свою жатву".

Согласно данным "Новых Известий", Краснодарский край признан страховщиками "самым опасным регионом России — там туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью" (главная причина — иссушающий ротавирус).

В 2023 году произошла страшная история — семилетняя девочка после купания в Сочи подхватила ротавирус.

Состояние ребёнка ухудшилось настолько, что её направили в реанимацию. Несмотря на всероссийский резонанс и присутствие мамы рядом с кроватью страдающего ребёнка, спасти девочку не удалось.