С 1 сентября правила въезда в Финляндию изменятся

Финляндия ужесточит правила въезда в страну

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Финляндия с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сообщается, что президент Александр Стубб формально утвердит ряд правовых норм уже 5 июля. В МВД пояснили, что закон об иностранцах обозначит каждую ситуацию, в которой будет необходимо отказать в выдаче ВНЖ. Например, предоставление ложных сведений, нелегальное пребывание и работа в Финляндии, а также брак по расчёту.

Кроме того, порядок получения ВНЖ для лиц, которые ищут убежище, будет усложнён. Беженцы не смогут изменить правовые основания для пребывания в Финляндии. Например, если устроятся на работу. При этом к сведениям об отказе во въезде в информационной системе Шенгена добавят биометрические данные.

Ранее Pravda.Ru писала, что Финляндия стала первой страной Евросоюза, которая начала добывать уран.