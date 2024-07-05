Наталия Ансталь рассказала, как называется пляж на Бали с чёрным песком

Наталия Ансталь заявила, что пляжи Улувату и Джимбаран — самые спокойные на Бали

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, какие пляжи стоит выбирать туристам для отдыха на острове Бали. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Наталия Ансталь заявила, что на пляжах Улувату и Джимбаран нет больших волн. При этом она выделила побережье Чунгу. По словам тревел-блогера, на нём есть чёрный песок.

"Очень большое разнообразие пляжного отдыха, но там везде сильные волны. Самые спокойные пляжи — Улувату и Джимбаран, там спокойная вода. Из красивых и необычных пляжей можно выделить Чунгу. Это пляж с чёрным песком. Там можно посмотреть, как катаются профессионалы-сёрферы", — сообщила Наталия Ансталь.

Она добавила, что пляжи Бали являются одним из самых лучших мест для сёрфинга как для начинающих, так и профессионалов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Наталия Ансталь назвала страны с наиболее тёплым морем.