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Наталия Ансталь рассказала, как называется пляж на Бали с чёрным песком

Наталия Ансталь заявила, что пляжи Улувату и Джимбаран — самые спокойные на Бали

1:03
Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, какие пляжи стоит выбирать туристам для отдыха на острове Бали. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".

Наталия Ансталь заявила, что пляжи Улувату и Джимбаран — самые спокойные на Бали
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Наталия Ансталь заявила, что на пляжах Улувату и Джимбаран нет больших волн. При этом она выделила побережье Чунгу. По словам тревел-блогера, на нём есть чёрный песок. 

"Очень большое разнообразие пляжного отдыха, но там везде сильные волны. Самые спокойные пляжи — Улувату и Джимбаран, там спокойная вода. Из красивых и необычных пляжей можно выделить Чунгу. Это пляж с чёрным песком. Там можно посмотреть, как катаются профессионалы-сёрферы", — сообщила Наталия Ансталь.

Она добавила, что пляжи Бали являются одним из самых лучших мест для сёрфинга как для начинающих, так и профессионалов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Наталия Ансталь назвала страны с наиболее тёплым морем.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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