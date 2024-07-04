Чехия ужесточает правила въезда для россиян: с 3 июля действуют только биометрические паспорта

С 3 июля россияне не смогут въехать в Чехию без биометрического загранпаспорта, сообщает местное издание "České noviny" со ссылкой на распоряжение внешнеполитического ведомства страны.
"Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом," — пишет издание, отмечая, что Дания уже приняла аналогичное решение.
Как сообщила представитель чешского МИД Мариана Вернерова, россияне с небиометрическими паспортами будут приравниваться к нелегальным мигрантам. По её словам, это решение обусловлено тем, что обычные паспорта легче подделать.
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