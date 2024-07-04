От снорклинга до кайтсёрфинга: 5 идей для незабываемого отдыха на морском побережье

Топ-5 невероятных способов провести отпуск на море: стоит попробовать

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планируете отпуск на солнечном побережье, у вас будет множество возможностей выйти на открытую воду и исследовать природу вместе с друзьями или семьёй. Водные развлечения найдутся для каждого. Вот пять идей, чтобы начать.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Снорклинг

Для этого вида активности не требуются особые навыки и оборудование: маску, трубку и ласты можно арендовать в любом дайвинг-центре или отеле. Вы сможете плавать среди стай разноцветных рыб на мелководье у красивых рифов, исследовать затонувшие корабли или нырять к большим морским черепахам. Если вы не уверены в своих плавательных навыках, лучше не отправляться в воду в одиночку: попросите инструктора или гида сопровождать вас. Обязательно уточните информацию о течениях и зонах, куда нельзя заплывать.

Гидроциклы

Кристально чистые воды и мягкие белые песчаные пляжи могут наскучить, несмотря на их красоту. Если вам хочется скорости, возьмите напрокат гидроцикл или водный мотоцикл. В большинстве курортных городов есть несколько мест, где можно покататься. Перед выходом на воду убедитесь, что получили спасательный жилет и инструктаж.

Дайвинг

Дайвинг — это как погружение в аквариум с разноцветными рыбами. Это возможность почувствовать невесомость, услышать удивительную тишину под водой и войти в медитативное состояние. Внимательно выслушайте инструктора и задайте все вопросы, чтобы понять, как продувать уши и дышать под водой — это очень важно.

Каякинг

В некоторых отелях можно взять каяк со стеклянным дном, чтобы увидеть всю красоту подводного мира. Квалифицированный гид подготовит вас, а затем вы отправитесь исследовать рыб, плавающих вокруг, и местных птиц, пролетающих над головой.

Кайтсёрфинг

Этот вид спорта нравится людям всех возрастов и является отличным способом провести время на свежем воздухе. Одной из причин популярности кайтсёрфинга является ощущение ветра в волосах и движение воздушного змея в небе, сочетающееся с ритмом волн. Самый уникальный аспект кайтсёрфинга — это единение с природными стихиями и невероятный заряд адреналина, заставляющий снова и снова вставать на доску и наслаждаться морскими брызгами и соленым ветром, сообщает WomanHit.ru.