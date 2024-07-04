Правила поведения в Турции: что важно знать туристам, чтобы избежать неприятностей

Как не нарваться на проблемы в Турции: советы от опытного путешественника

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественникам, отправляющимся в Турцию, следует соблюдать осторожность и избегать навязчивого общения с местными жительницами, предупреждает тревел-блогер Наталия Ансталь. В интервью NEWS.ru она также отметила, что парам не рекомендуется демонстрировать свои отношения на публике.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

"Если вы одинокий мужчина и вам понравилась турчанка, то тут стоит попридержать коней в своем явном и ярком проявлении чувств. Мусульманство имеет правила во взаимоотношении с противоположным полом. Поэтому если вдруг вы слишком явно будете флиртовать, то возможны некоторые проблемы", — пояснила эксперт.

Ансталь подчеркнула, что хотя Турция и является достаточно лояльной к туристам страной, она всё же остаётся мусульманской страной. При посещении религиозных мест необходимо обращать внимание на внешний вид: следует закрывать руки и избегать откровенной одежды и коротких шорт.

Она также добавила, что, несмотря на обилие фотографий во время отдыха, не стоит фотографировать военные и государственные объекты, чтобы избежать неприятностей.