Эти уголки планеты стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Вы не пожалеете!

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Топ-3 мест, которые считаются самыми красивыми на планете

2:49
Туризм

В бесконечном многообразии природных чудес нашей планеты выделяются несколько мест, которые по праву считаются самыми живописными и завораживающими. Это те уголки Земли, о которых мечтает побывать большинство путешественников. Давайте познакомимся с тройкой самых красивых мест на планете.

Топ-3 мест, которые считаются самыми красивыми на планете
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5

1. Фьорды Норвегии

Норвежские фьорды по праву занимают первое место в списке самых живописных достопримечательностей мира. Это глубокие узкие заливы, окруженные отвесными скальными берегами, поросшими густыми лесами. Величественные горные пейзажи, бирюзовые воды фьордов и многочисленные водопады создают поистине сказочную картину.

Самыми известными и впечатляющими фьордами Норвегии считаются Гейрангер-фьорд и Нерейфьорд. Они входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы полюбоваться этими природными шедеврами. Многие называют норвежские фьорды одним из самых красивых мест на Земле.

2. Плато Рорайма (Южная Америка)

Плато Рорайма, расположенное на стыке Венесуэлы, Бразилии и Гайаны, по праву считается одним из самых фантастических и впечатляющих географических объектов планеты. Это столовая гора высотой около 2,8 км, венчающаяся плоской вершиной.

Отвесные стены плато, поросшие буйной тропической растительностью, как будто сошли со страниц сказок. Благодаря необычному рельефу и изолированности, на плато Рорайма сформировалась уникальная экосистема с множеством эндемичных видов флоры и фауны. Это природное чудо привлекает к себе внимание путешественников со всего мира.

3. Мальдивские острова

Если первые два места восхищают своими масштабными природными ландшафтами, то Мальдивские острова поражают кристальной чистотой и бирюзовым цветом своих вод. Этот островной рай в Индийском океане славится своими белоснежными пляжами, окаймленными пальмами, и лазурной гладью прозрачных лагун.

Мальдивы — это настоящий рай для любителей пляжного отдыха и дайвинга. Подводный мир вокруг островов поражает своим разнообразием кораллов и морских обитателей. Неслучайно Мальдивы считаются одним из самых красивых и привлекательных туристических направлений в мире.

Эти три места — фьорды Норвегии, плато Рорайма и Мальдивские острова — с полным правом можно назвать самыми живописными уголками планеты. Их природная красота и уникальность притягивают миллионы путешественников со всех уголков Земли.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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