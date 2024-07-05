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Старейший отель планеты: чем уникален японский Нисияма Онсэн Кэйункан, открытый в 705 году

Секрет 13-вековой истории японской гостиницы

2:40
Туризм

Когда мы думаем об истории гостиничного бизнеса, на ум приходят роскошные отели XIX или XX века. Но есть один отель, который ставит все рекорды — он открыл свои двери более 13 веков назад и по сей день продолжает принимать гостей. Речь идёт о японском отеле Нисияма Онсэн Кэйункан, который с 705 года является самым старым действующим отелем в мире.

Секрет 13-вековой истории японской гостиницы
Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, CC BY-SA 3.0

Непрерывная история длиной в 13 веков

Отель Нисияма Онсэн Кэйункан расположен в городе Хюга, на острове Кюсю в Японии. Он был основан в 705 году, во время правления императора Момму, и с тех пор непрерывно работает вот уже более 1300 лет.

За столь внушительную историю владельцы отеля сменились 52 раза, но сам бизнес семейной гостиницы продолжает оставаться в руках потомков одного рода. Это является уникальным случаем в мировой гостиничной индустрии.

Секрет долголетия — в горячих источниках

Секрет долголетия Нисияма Онсэн Кэйункана кроется в его расположении рядом с источниками горячей минеральной воды. Эти естественные термальные источники издавна привлекали паломников, стремившихся к оздоровлению.

Изначально отель представлял собой небольшое поселение вокруг источников, где путники могли остановиться на ночлег. Со временем он превратился в полноценную гостиницу с банями, ресторанами и другими удобствами.

Посетители могут принять расслабляющие ванны с горячей водой прямо в отеле. Источники поставляют ее круглый год, обеспечивая постоянное функционирование бальнеологических процедур.

Уникальная архитектура и традиции

За столь длительную историю Нисияма Онсэн Кэйункан претерпевал многочисленные изменения и реконструкции. Но при этом сохранил традиционную японскую архитектуру с деревянными строениями, татами и сёдзи — раздвижными перегородками.

Отель бережно хранит многовековые традиции японского гостеприимства. Здесь можно окунуться в атмосферу старинной Японии, попробовать блюда национальной кухни и принять ванну в горячих источниках — как делали это тысячи постояльцев на протяжении веков.

Статус старейшего действующего отеля в мире — это не просто любопытный факт. Это свидетельство уникальной культуры, традиций и преемственности поколений, которые поддерживают работу Нисияма Онсэн Кэйункана уже более тринадцати столетий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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