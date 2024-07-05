Старейший отель планеты: чем уникален японский Нисияма Онсэн Кэйункан, открытый в 705 году

Секрет 13-вековой истории японской гостиницы

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы думаем об истории гостиничного бизнеса, на ум приходят роскошные отели XIX или XX века. Но есть один отель, который ставит все рекорды — он открыл свои двери более 13 веков назад и по сей день продолжает принимать гостей. Речь идёт о японском отеле Нисияма Онсэн Кэйункан, который с 705 года является самым старым действующим отелем в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, CC BY-SA 3.0

Непрерывная история длиной в 13 веков

Отель Нисияма Онсэн Кэйункан расположен в городе Хюга, на острове Кюсю в Японии. Он был основан в 705 году, во время правления императора Момму, и с тех пор непрерывно работает вот уже более 1300 лет.

За столь внушительную историю владельцы отеля сменились 52 раза, но сам бизнес семейной гостиницы продолжает оставаться в руках потомков одного рода. Это является уникальным случаем в мировой гостиничной индустрии.

Секрет долголетия — в горячих источниках

Секрет долголетия Нисияма Онсэн Кэйункана кроется в его расположении рядом с источниками горячей минеральной воды. Эти естественные термальные источники издавна привлекали паломников, стремившихся к оздоровлению.

Изначально отель представлял собой небольшое поселение вокруг источников, где путники могли остановиться на ночлег. Со временем он превратился в полноценную гостиницу с банями, ресторанами и другими удобствами.

Посетители могут принять расслабляющие ванны с горячей водой прямо в отеле. Источники поставляют ее круглый год, обеспечивая постоянное функционирование бальнеологических процедур.

Уникальная архитектура и традиции

За столь длительную историю Нисияма Онсэн Кэйункан претерпевал многочисленные изменения и реконструкции. Но при этом сохранил традиционную японскую архитектуру с деревянными строениями, татами и сёдзи — раздвижными перегородками.

Отель бережно хранит многовековые традиции японского гостеприимства. Здесь можно окунуться в атмосферу старинной Японии, попробовать блюда национальной кухни и принять ванну в горячих источниках — как делали это тысячи постояльцев на протяжении веков.

Статус старейшего действующего отеля в мире — это не просто любопытный факт. Это свидетельство уникальной культуры, традиций и преемственности поколений, которые поддерживают работу Нисияма Онсэн Кэйункана уже более тринадцати столетий.