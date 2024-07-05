Деловые путешественники жалуются на сбои в поездках

Business-туристы страдают от сбоев в поездках

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлом году большинство деловых путешественников по всему миру (88%) сталкивались с такими сбоями, как отмена рейсов, изменение маршрута из-за погодных условий и задержки, пишет Tourism Review.

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Почти каждый третий (29%) говорит, что отказался бы от поездки, если бы существовала вероятность длительного ожидания или отмены бронирования. Однако основной причиной отказа от поездок остаются соображения безопасности (44%), за которыми следуют политические и социальные опасения по поводу пункта назначения (35%).

Помимо влияния на деловые встречи, перерывы в поездках также представляют проблему для баланса между работой и личной жизнью путешественников. Четырем из десяти респондентов пришлось потратить дополнительные незапланированные дни в деловой поездке (38%) или совершить более длительные и дополнительные остановки (33%). Чтобы обеспечить пунктуальность при важных встречах или безопасное возвращение домой в будущем, четверо из пяти путешественников (80%) принимают превентивные меры при бронировании поездки.