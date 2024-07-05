Калуга вошла в десятку популярных направлений этого лета

Согласно рейтингу популярных направлений для коротких выходных путешествий по России, в числе самых востребованных мест оказались Суздаль, Коломна, Переславль-Залесский, Выборг, Сергиев Посад, Елец, Тула и Калуга. Об этом пишет "Калужская неделя".
Калуга привлекает туристов не только благодаря своей связи с космической тематикой, но и как идеальное место для экологического или культурного отдыха.
В числе достопримечательностей, которые привлекают больше всего внимания туристов в Калуге, можно назвать Музей истории космонавтики, Национальный парк "Угра", Оптину Пустынь, музей-усадьбу семьи Гончаровых "Полотняный Завод" и город Таруса.
Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.