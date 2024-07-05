Калуга вошла в десятку популярных направлений этого лета

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Калугу выбирают для коротких путешествий в летний сезон

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Туризм

Согласно рейтингу популярных направлений для коротких выходных путешествий по России, в числе самых востребованных мест оказались Суздаль, Коломна, Переславль-Залесский, Выборг, Сергиев Посад, Елец, Тула и Калуга. Об этом пишет "Калужская неделя".

Калугу выбирают для коротких путешествий в летний сезон
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, PDM

Калуга привлекает туристов не только благодаря своей связи с космической тематикой, но и как идеальное место для экологического или культурного отдыха.

В числе достопримечательностей, которые привлекают больше всего внимания туристов в Калуге, можно назвать Музей истории космонавтики, Национальный парк "Угра", Оптину Пустынь, музей-усадьбу семьи Гончаровых "Полотняный Завод" и город Таруса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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