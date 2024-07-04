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"Не только у нас": введение туристического налога в России с 2025 года

Как туристический налог повлияет на развитие туризма в России

1:59
Туризм

Туристический налог — это распространенная практика в различных странах, о которой рассказал доцент Финансового университета Петр Щербаченко в интервью газете "РГ". В разных местах этот налог может составлять от 3 до 7 евро в сутки или 3-4% от стоимости проживания.

Как туристический налог повлияет на развитие туризма в России
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Например, в Нью-Йорке городской налог в гостиницах достигает 15%, а на Бали туристы вносят 10 долларов при въезде, средства направляются на экологические проекты. В Бутане установлен минимальный ежедневный платеж в 200 долларов с целью сохранения природы и традиций. В Дубае с 2014 года взимается налог за проживание в гостиницах и апартаментах, варьирующийся от 7 до 20 дирхамов ОАЭ (от 1,9 до 5,5 долларов) за ночь в зависимости от типа размещения. В других эмиратах, например в Рас-Эль-Хайме и Абу-Даби, также действует туристический налог, зависящий от категории отеля.

В России туристический налог планируется ввести с 2025 года, как напомнил эксперт. Изначально он составит 1% от стоимости проживания, а через пять лет будет увеличен до 5%. Регионы смогут самостоятельно устанавливать и регулировать размер налога, который будет взиматься с гостиниц и направляться на развитие туристической инфраструктуры. Ожидается, что доходы от нового налога могут составить до 18 миллиардов рублей в следующем году, если он будет введен во всех регионах страны.

Щербаченко подчеркнул, что собранные средства муниципалитеты смогут использовать на строительство дорог, развитие туристических объектов, таких как парки и музеи, что способствует экономическому росту регионов и повышению их привлекательности для туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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