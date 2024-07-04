ЕС запретит летать россиянам: кому угрожают новые санкции ЕС

Европейский союз готовит новый, уже четырнадцатый пакет санкций против России, включая меры, направленные на перевозки сжиженного газа и даже на певицу Полину Гагарину, согласно черновику документа. В дополнение к этому решено запретить российские перелёты. Ранее российским авиакомпаниям уже было запрещено взлетать в небо над странами ЕС, однако новые меры становятся ещё более строгими.
По информации EUObserver, в новом пакете санкций ЕС также введётся запрет на российские авиаперелёты. Теперь запрещено любое использование воздушного пространства ЕС, если рейс организован российскими авиакомпаниями, что включает выбор места назначения, аэропортов вылета и прибытия.
Эти меры могут затронуть частные самолёты и чартерные рейсы, используемые менеджерами и дипломатами, как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян. Однако будет трудно обеспечить полное выполнение этих санкций, так как многие клиенты имеют второй паспорт или могут организовать перелёт на гражданина другого государства.
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