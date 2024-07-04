"Нет спасателей и ракетные обстрелы": турист оценил пляжи Севастополя

Туристы рассказали о пляжах Севастополя в условиях обстрелов

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

На 23 июня, Севастопольский городской пляж подвергся удару со стороны ВСУ. Один из туристов рассказал о текущей ситуации в городе и на туристических пляжах.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

По его словам, многие пляжи закрыты для купания, но это не останавливает людей, которые купаются на свой страх и риск, так как на этих пляжах нет спасателей. Однако в целом все устраивает, главное — избежать ракетных обстрелов.

Согласно его информации, пляжи сейчас переполнены людьми. Вода загрязнена, море теплое, и дети сталкиваются с проблемами кишечной инфекции. В бухтах вода часто грязная, что способствует развитию кишечной инфекции, что становится ежегодной проблемой.

Он отметил также отсутствие спасателей и удобств на пляжах, за исключением раздевалок.