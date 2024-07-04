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Самый дешёвый отдых в 2024 году: туры в Абхазию от 29 тысяч рублей

Эксперт назвал Абхазию самой дешёвой страной для отдыха россиян

1:50
Туризм

Самой дешёвой страной для отдыха в настоящее время является Абхазия, сообщил эксперт по туризму Николай Мельник. Он назвал её наиболее бюджетным местом для путешествий в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт назвал Абхазию самой дешёвой страной для отдыха россиян
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

По словам турагента, стоимость путевок в Абхазию с вылетом из Москвы начинается от 29 тысяч рублей на человека. За эту цену можно приобрести недельный тур, включающий перелет, трансфер и проживание в гостевом доме.

Есть много вариантов размещения в Гагре, Сухуме и Очамчире. Например, в Очамчире можно остановиться в домике-кемпинге с кондиционером. Такой тур обойдется в 30 700 рублей на человека, включая перелет, проживание с завтраками, трансфер и медицинскую страховку.

Мельник также отметил конкуренцию между Абхазией и Турцией по качеству обслуживания. Из-за постоянных забастовок в Анталье турецкие цены резко снизились, и появились горящие предложения с вылетом на следующий день.

"Если говорить о таких предложениях с вылетом с 4 по 11 июля из Москвы, то тур в Турцию с проживанием по системе "все включено" в отеле категории "три звезды" в Бельдиби на второй линии обойдется в 40 тысяч рублей на взрослого человека. В эту стоимость входит перелет, проживание, трансфер и медицинская страховка. При выборе между Абхазией и Турцией, потребитель, скорее всего, выберет Турцию, так как за небольшую разницу в цене он получает гарантированно хорошую погоду, более теплое Средиземное море и питание "все включено", в то время как в Абхазии придется больше тратить на питание", — пояснил турагент.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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