Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал Абхазию самой дешёвой страной для отдыха россиян
Кейт Бланшетт рассказала о процессе подготовки к роли в фильме "Бордерлендс"
Доход бюджета РФ от игорного бизнеса увеличился на 5% в первом полугодии 2024 года
Американский подросток стал первым человеком в мире, прошедшим "Тетрис"
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Австрийцы скандируют расистские лозунги на Евро-2024
Кислородная катастрофа на Земле происходила скачками на протяжении 200 млн лет
В Эстонии обнаружены затонувшие корабли в ходе картографирования морского дна
Иван Охлобыстин призвал дочь спрятаться за псевдонимом
Эксперт объяснила, как побороть страх полетов и путешествовать без страха

Как преодолеть аэрофобию: советы психолога

2:07
Туризм

Аэрофобия — это страх перед полетами, который заставляет многих отказаться от путешествий в удаленные и труднодоступные уголки планеты, куда нельзя добраться другим транспортом.

Как преодолеть аэрофобию: советы психолога
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Детский и семейный психолог, специалист по песочной терапии Екатерина Кульбаченко рассказала "Южному федеральному" о природе аэрофобии и способах её преодоления.

По словам Кульбаченко, боязнь полетов является психологическим расстройством, которое может возникать по разным причинам. Это могут быть пережитые травматические события, страх высоты, утрата контроля или страх перед неизвестным.

Лечение аэрофобии включает разнообразные методы: психотерапию, гипноз, когнитивно-поведенческую терапию и медикаментозное лечение.

Кульбаченко подчеркнула, что важно обсудить с врачом или психологом наиболее подходящий метод лечения, так как причины страха индивидуальны. Это поможет точнее определить причины и разработать эффективный план терапии.

В случае экстренной необходимости можно попробовать помочь себе самостоятельно. Психолог советует сначала изучить информацию о фобии, чтобы понять её симптомы и причины. Это поможет лучше контролировать свои эмоции.

Затем рекомендуется использовать техники расслабления, такие как дыхательные упражнения, медитация или йога, чтобы снизить уровень стресса и тревоги.

Также эксперт предлагает постепенно преодолевать страх. Например, можно начать с посещения аэропорта без покупки билета или прогулки рядом с самолетом на земле.

Кроме того, важно позитивно мыслить. Кульбаченко советует заменять негативные мысли о полете на позитивные утверждения и визуализации успеха.

Поддерживать здоровый образ жизни и обеспечивать себе достаточный отдых также важно для снижения тревожности.

Следует избегать стимуляторов перед полетом. Кофеин, алкоголь и никотин могут усилить симптомы аэрофобии, подытожила психолог.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Эксперты объяснили, что нужно знать о сыворотках для бровей и ресниц
Windows 11 набирает популярность среди пользователей Steam
Банк России расширяет проект по пилотированию цифрового рубля
Кинологи назвали неочевидную причину завести собаку
Когда сажать усы клубники, чтобы получить урожай уже в следующем году?
Как защитить домашних питомцев от летней жары
Федерация бокса России наказала бойца ММА Джавида Рзаева за оскорбления
В Херсоне в бункере уничтожен центр обучения военных инженеров НАТО
Певица Алсу заявила о своём лопнувшем терпении в отношениях с мужем
Оземпик: неожиданное средство для похудения, завоевавшее мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников