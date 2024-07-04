Эксперт объяснила, как побороть страх полетов и путешествовать без страха

Как преодолеть аэрофобию: советы психолога

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофобия — это страх перед полетами, который заставляет многих отказаться от путешествий в удаленные и труднодоступные уголки планеты, куда нельзя добраться другим транспортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Детский и семейный психолог, специалист по песочной терапии Екатерина Кульбаченко рассказала "Южному федеральному" о природе аэрофобии и способах её преодоления.

По словам Кульбаченко, боязнь полетов является психологическим расстройством, которое может возникать по разным причинам. Это могут быть пережитые травматические события, страх высоты, утрата контроля или страх перед неизвестным.

Лечение аэрофобии включает разнообразные методы: психотерапию, гипноз, когнитивно-поведенческую терапию и медикаментозное лечение.

Кульбаченко подчеркнула, что важно обсудить с врачом или психологом наиболее подходящий метод лечения, так как причины страха индивидуальны. Это поможет точнее определить причины и разработать эффективный план терапии.

В случае экстренной необходимости можно попробовать помочь себе самостоятельно. Психолог советует сначала изучить информацию о фобии, чтобы понять её симптомы и причины. Это поможет лучше контролировать свои эмоции.

Затем рекомендуется использовать техники расслабления, такие как дыхательные упражнения, медитация или йога, чтобы снизить уровень стресса и тревоги.

Также эксперт предлагает постепенно преодолевать страх. Например, можно начать с посещения аэропорта без покупки билета или прогулки рядом с самолетом на земле.

Кроме того, важно позитивно мыслить. Кульбаченко советует заменять негативные мысли о полете на позитивные утверждения и визуализации успеха.

Поддерживать здоровый образ жизни и обеспечивать себе достаточный отдых также важно для снижения тревожности.

Следует избегать стимуляторов перед полетом. Кофеин, алкоголь и никотин могут усилить симптомы аэрофобии, подытожила психолог.