Россияне массово отправляются в Европу летом 2024 года, несмотря на визовые трудности

Россияне выбирают Европу летом 2024 несмотря на визовые сложности

Спрос на отдых в Европе летом 2024 года вырос на 15 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил агентству "Москва", что россияне массово отправляются в Евросоюз.

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По его словам, количество поездок растет, несмотря на трудности с получением шенгенских виз.

"Из-за отсутствия прямых перелетов нет официальной статистики. По оценкам, это сотни тысяч человек в летний период. Но это не миллионы, как было раньше", — отметил Горин.

Он также добавил, что по сравнению с допандемийным 2019 годом число российских туристов в Европе сократилось на 80-90 процентов.

Этим летом россияне чаще всего посещают Италию, Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.