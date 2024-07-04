Психолог дала советы, как провести семейный отпуск без конфликтов

Как избежать конфликтов на семейном отдыхе: советы психолога

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск для многих семей — это возможность отвлечься от повседневной рутины и провести время вместе. Однако он также может стать испытанием для всех. Психолог сервиса Профи Эльнара Мустафина поделилась с "РГ" советами о том, как избежать ссор на совместном отдыхе и вернуться домой расслабленными и с багажом положительных впечатлений.

Фото: unsplash.com by Caroline Hernandez, PDM

Во-первых, все детали следует обсудить еще на этапе планирования отпуска. Обычно организацией семейного отдыха занимается один человек, а остальные, не вникая в детали, соглашаются с предложенными вариантами. Когда все прибывают в отель и обнаруживают, что там нет, например, кондиционера для волос или зубных щеток, претензии предъявляются организатору. Так возникают первые "отпускные" конфликты.

"Чтобы этого избежать, нужно заранее собрать пожелания всех членов семьи, — объясняет Эльнара Мустафина. — Можно составить списки самых важных моментов, а затем сравнить их с тем, что планируете бронировать".

Во-вторых, важно искать компромиссы во время отдыха. Все устают по-разному: те, у кого монотонная работа, стараются использовать отпуск максимально активно, везде побывать и все посмотреть, а те, кто часто бывает в командировках, предпочитают расслабляться, загорая на пляже и наслаждаясь системой "все включено". Поэтому, если кто-то из членов семьи решил отказаться от запланированной экскурсии, не стоит обижаться и настаивать на совместных действиях. Лучше договориться, чтобы у каждого была возможность отдохнуть и побыть наедине с собой.

"Допустим, с вами поехал сын, который недавно окончил школу, — говорит психолог. — Поверьте, после экзаменов экскурсии, где нужно много запоминать, еще больше утомят будущего студента. Если он останется в отеле, это тоже будет отдых".

В-третьих, важно прислушиваться друг к другу и понимать, что происходит с близкими. Плохое настроение у члена семьи может быть вызвано не претензиями к организации отдыха, а, например, непривычными климатическими условиями, особенностями местной кухни или резкой сменой часовых поясов. Чтобы это узнать, нужно говорить, а не додумывать в своей голове. Наконец, важно понимать, какие слова и действия могут привести к ссоре.

Главное — оставить дома все бытовые проблемы и завышенные ожидания. Тогда можно рассчитывать на спокойный и бесконфликтный отпуск.