Санкции работают — авиабилеты будут дорожать: авиакомпании повышают цены на билеты из-за санкций

Авиабилеты подорожают из-за санкций и увеличения расходов авиакомпаний

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на авиабилеты возрастут из-за увеличения расходов на содержание самолетов, сообщил "360" председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, на доходы авиакомпаний негативно повлияли санкции, такие как запрет на полеты в европейские страны и закрытие воздушного пространства над южными городами России.

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Авиакомпании оказались в сложной ситуации. Несмотря на то что они смогли восстановить количество пассажиров до уровня, существовавшего до санкций, их финансовое положение ухудшилось. До введения санкций полеты в Европу и по всей стране приносили больше доходов, пояснил Смирнов.

Эксперт отметил, что раньше западные производители поставляли запчасти для самолетов по рыночным ценам, но теперь, из-за параллельного импорта, они стали дороже. Хотя гражданская авиация включает множество участников, основную прибыль получают авиаперевозчики, зарабатывающие на продаже билетов.

Смирнов подчеркнул, что авиакомпании вынуждены будут повысить цены на билеты, так как это их единственный способ получения дохода. Они платят значительные суммы аэропортам, и у них нет другого выхода.

Однако такая схема не продумана, добавил эксперт. Она приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, уменьшению доходов авиакомпаний. Это, в свою очередь, может привести к нехватке средств на ремонт аэродромов, подытожил Смирнов.