Duty Free в Таиланде — всё: власти Таиланда закрывают магазины беспошлинной торговли в аэропортах

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Таиланд закрывает магазины Duty Free в аэропортах для поддержки местной экономики

1:03
Туризм

Власти Таиланда решили закрыть все магазины беспошлинной торговли в зонах прилета международных аэропортов страны. Эта мера направлена на увеличение доходов местных предпринимателей за счет повышения расходов иностранных туристов на территории королевства. По предварительным расчетам, каждому иностранцу придется тратить дополнительно 570 бат (около 1300 рублей) в год в местных магазинах вместо того, чтобы покупать товары беспошлинной торговли в аэропорту.

Таиланд закрывает магазины Duty Free в аэропортах для поддержки местной экономики
Фото: commons.wikimedia.org by CAPTAIN RAJU, CC BY-SA 4.0

По данным тайской таможни, объем продаж магазинов беспошлинной торговли в прошлом году составил примерно 3,5 миллиарда батов. Это решение сделает Таиланд более привлекательным для иностранных туристов и будет способствовать росту национальной экономики. Заместитель официального представителя правительства Рудклао Суванкири подчеркивает, что эта мера поможет продвигать Таиланд как торговый центр и стимулировать внутренний рынок. 

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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