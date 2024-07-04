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Туризм на Майорке становится проблемой

"Туристы, возвращайтесь домой!": жители Майорки выступают за ограничение туризма

1:09
Туризм

Местное население все чаще оказывается не в состоянии позволить себе жизнь на Майорке, отчасти из-за неуклонно растущего потока туристов, которых остров принимает с каждым годом все больше. Об этом пишет Tourism Review.

"Туристы, возвращайтесь домой!": жители Майорки выступают за ограничение туризма
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info

По данным INE, только в мае прибыло 1,7 миллиона туристов, что на 16,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года. 

Увеличение числа туристов привело к росту отелей, апартаментов, сокращению жилой площади для местного населения и увеличению стоимости жизни. Кроме того, приток туристов значительно повлиял на окружающую среду. Группа охраны природы Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) описала ситуацию на острове как "экологический и социальный коллапс". Чрезмерное количество вечеринок на острове также вызвало опасения.

В ответ местные жители выразили недовольство в ходе майских акций протеста с такими плакатами, как "Туристы, возвращайтесь домой!" и "Майорка не продается!". 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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