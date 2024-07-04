Опытные гиды проведут 230 бесплатных экскурсий по столице России

В Москве проведут 230 бесплатных экскурсий

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В рамках программы "Мой район" для москвичей и туристов проведут 230 бесплатных экскурсий по столице России. Об этом сообщает "mos.ru".

Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что опытные гиды проведут жителей столицы и гостей города почти по 100 маршрутам.

"Опытные гиды проведут москвичей и туристов почти по 100 маршрутам. Причём 40 из них представят впервые. Всего в 2024 году такие познавательные прогулки пройдут в 77 районах города: Таганском, Бабушкинском, Можайском, Пресненском, Вешняках, Хорошёво-Мнёвниках, Раменках и многих других", — сообщила она.

При этом по каждому маршруту экскурсии пройдут 2-3 раза. Мероприятие стартует 10 июля и продлится до 30 октября.