Опытные гиды проведут 230 бесплатных экскурсий по столице России

В рамках программы "Мой район" для москвичей и туристов проведут 230 бесплатных экскурсий по столице России. Об этом сообщает "mos.ru".
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что опытные гиды проведут жителей столицы и гостей города почти по 100 маршрутам.
"Опытные гиды проведут москвичей и туристов почти по 100 маршрутам. Причём 40 из них представят впервые. Всего в 2024 году такие познавательные прогулки пройдут в 77 районах города: Таганском, Бабушкинском, Можайском, Пресненском, Вешняках, Хорошёво-Мнёвниках, Раменках и многих других", — сообщила она.
При этом по каждому маршруту экскурсии пройдут 2-3 раза. Мероприятие стартует 10 июля и продлится до 30 октября.
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