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Мошенничество на Booking.com: российская туристка осталась без денег и жилья в Стамбуле

Туристка из России столкнулась с мошенничеством при бронировании жилья на Booking.com

1:43
Туризм

Российская туристка безуспешно пытается добиться справедливости от сервиса Booking.com. Несколько месяцев назад она забронировала апартаменты в Стамбуле на несколько ночей. На следующий день от объекта размещения пришло сообщение с требованием срочной оплаты брони, иначе её отменят.

Туристка из России столкнулась с мошенничеством при бронировании жилья на Booking.com
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Разговор быстро переместился из чата сервиса в WhatsApp, где человек попросил перевести 373 евро напрямую на другую карту, не указанную на Booking. com, объясняя это санкциями. Туристка долго не соглашалась, чувствуя подвох, и решила проконсультироваться со службой поддержки:

"Сотрудник подтвердил, что я могу спокойно производить переписку в мессенджере и переводить деньги на указанные в переписке данные", — рассказала пострадавшая.

Для большей уверенности она попросила в чате Booking.com подтвердить получение оплаты. Владелец апартаментов ответил утвердительно. Однако, за несколько дней до заселения, владелец сообщил, что не сможет принять гостей.

"Я запросила в сервисе возврат денег, но мне ответили, что ничего не вернут, так как переписка была вне сайта. Они видят сообщение, подтверждающее получение средств, но этого им недостаточно. И сожалеют, что ранее их же сотрудник дал разрешение вести переписку и платить за пределами сайта", — отметила туристка.

После происшествия туристка посмотрела отзывы об апартаментах, которые собиралась забронировать, и обнаружила несколько комментариев о таких же внезапных отменах, сообщает портал "Tourdom.ru".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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