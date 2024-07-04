Тревел-блогер обозначила страны с самым тёплым морем

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Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Среди них есть Египет

0:51
Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Среди них есть Египет
Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

По словам Наталии Ансталь, в Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Египте и ОАЭ наиболее тёплая вода. При этом она отметила, что в июле температура моря может повыситься.

"За рубежом самая тёплая вода в самых жарких странах, особенно в Азии — Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка (восточное побережье), а также Египет и ОАЭ. В последних температура воздуха сейчас +37, а вода — в районе +30 градусов по Цельсию, но в июле может прогреться ещё сильнее", — сообщила тревел-блогер.

Ранее Pravda.Ru писала о море, которое наиболее привлекательно для любителей пляжного отдыха.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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