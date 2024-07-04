Тревел-блогер обозначила страны с самым тёплым морем

Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Среди них есть Египет

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

По словам Наталии Ансталь, в Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Египте и ОАЭ наиболее тёплая вода. При этом она отметила, что в июле температура моря может повыситься.

"За рубежом самая тёплая вода в самых жарких странах, особенно в Азии — Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка (восточное побережье), а также Египет и ОАЭ. В последних температура воздуха сейчас +37, а вода — в районе +30 градусов по Цельсию, но в июле может прогреться ещё сильнее", — сообщила тревел-блогер.

Ранее Pravda.Ru писала о море, которое наиболее привлекательно для любителей пляжного отдыха.