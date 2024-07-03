Правительство Таиланда намерено закрыть магазины Duty Free в восьми аэропортах страны в 2024 году

Таиланд закроет магазины Duty Free в аэропортах для поддержки местного бизнеса

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Таиланда планирует закрыть магазины Duty Free в зонах прилёта международных аэропортов, сообщает Bangkok Post.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Целью закрытия данных магазинов является увеличение расходов иностранных туристов в торговых точках местных предпринимателей. Новые правила коснутся восьми аэропортов: Суварнабхуми, Донмыанг, Чиангмай, Пхукет, Хатъяй, Утапао, Самуи и Краби.

По данным таможенного департамента, в 2023 году продажи магазинов Duty Free составили 3,02 миллиарда бат (82 миллиона долларов). В настоящее время въезжающие в страну туристы могут покупать товары с налоговыми льготами на сумму до 20 000 бат на человека, до 200 сигарет, до 250 граммов сигар или табака, а также алкогольные напитки объёмом до 1 литра.

Информация о сроках вступления новых правил в силу пока отсутствует.