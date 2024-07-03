Мощная волна-убийца размером с цунами накрыла туристов на пляже в Рио-де-Жанейро

Мощная волна-убийца накрыла группу туристов в Рио-де-Жанейро

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном пляже Леблон в Рио-де-Жанейро произошло чрезвычайное происшествие. Группа туристов, отдыхавшая на песке, была накрыта мощной волной, известной как "волна-убийца". Эта волна, достигавшая высоты около четырех метров, значительно превышала обычные морские волны.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Сила волны была так велика, что, достигнув пляжа, она вырвала шезлонги и зонтики. Это явление называется "гигантские одиночные волны" или "волны-убийцы". Их высота может достигать до двадцати метров и выше, представляя серьезную угрозу даже для крупных судов и морских сооружений. На пляже люди совершенно беззащитны перед такими природными явлениями.

Считается, что такие волны могут возникать из-за мощных штормов, даже если они находятся на значительном расстоянии от побережья. Недавно шторм пронесся над Атлантическим океаном к юго-востоку от Рио-де-Жанейро. Несмотря на то, что эпицентр шторма был далеко от материка, его сила вызвала огромные волны, напоминающие цунами.

Местные власти настоятельно рекомендуют посетителям пляжей внимательно следить за морскими волнами и быть готовыми к внезапным изменениям погоды. Небольшие волны часто предшествуют более крупным, поэтому важно обращать на них внимание и быть готовыми к экстренным мерам безопасности. Этот трагический инцидент напоминает о необходимости уважения и защиты природы.