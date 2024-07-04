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Вместо самых горячих точек Европы туристы выбирают прохладную Скандинавию

С милого юга в сторону северную: туристы бегут в Скандинавию

1:01
Туризм

Поскольку южная Европа изнывает от экстремальной жары, путешественники все чаще выбирают скандинавские страны, чтобы провести отпуск без "капризов" погоды".

С милого юга в сторону северную: туристы бегут в Скандинавию
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

"Мы хотели отправиться куда-нибудь немного прохладнее и умереннее”, — говорит выпускник архитектурного факультета университета Вирджинии, прогуливаясь по паромам, которые доставляют туристов на Стокгольмский архипелаг.

Экстремальная жара на юге Европы жары создала новые угрозы для ведущих летних направлений. Греция была вынуждена закрыть знаменитый Акрополь в самые жаркие часы дня, чтобы обезопасить туристов.

Представители скандинавских компаний, которые беседовали с Bloomberg, — от туроператоров до сувенирных магазинов — прогнозируют, что этот год может стать успешным. Количество бронирований выросло на 27% по сравнению с прошлым летом, только в Швеции рост составил 47%. В Италии — всего 3%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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