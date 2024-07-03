Египет принял рекордное число туристов, несмотря на адскую жару

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Египет установил новый рекорд по притоку туристов в 7млн

1:14
Туризм

В первом полугодии 2024 года Египет посетили более 7 000 069 туристов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

Египет установил новый рекорд по притоку туристов в 7млн
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Издание отмечает, что за шесть месяцев текущего года страну посетило на 7 000 туристов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выручка туристического сектора превысила 6,6 млрд долларов США (581,5 млрд рублей), что на 300 млн больше, чем в прошлом году.

Министерство туризма и древностей Египта объяснило этот рост реализацией национальной стратегии, включающей увеличение количества международных рейсов и гостиничных номеров.

К 2028 году Египет планирует увеличить ежегодный туристический поток до 30 млн человек, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. По данным ведомства, до пандемии COVID-19 туристическая отрасль обеспечивала до 15 процентов ВВП Египта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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