В первом полугодии 2024 года Египет посетили более 7 000 069 туристов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.
Издание отмечает, что за шесть месяцев текущего года страну посетило на 7 000 туристов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выручка туристического сектора превысила 6,6 млрд долларов США (581,5 млрд рублей), что на 300 млн больше, чем в прошлом году.
Министерство туризма и древностей Египта объяснило этот рост реализацией национальной стратегии, включающей увеличение количества международных рейсов и гостиничных номеров.
К 2028 году Египет планирует увеличить ежегодный туристический поток до 30 млн человек, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. По данным ведомства, до пандемии COVID-19 туристическая отрасль обеспечивала до 15 процентов ВВП Египта.
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