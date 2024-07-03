Российские туристы жалуются на завышение цен на южных курортах: эксперты призывают к независимому мониторингу

Туристы жалуются на высокую стоимость аренды на южных курортах России

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Завышение цен частными арендодателями — это главная проблема, на которую жалуются российские туристы на южных курортах. Как сообщили "ФедералПресс" на горячей линии по туризму мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, чаще всего поступают жалобы на необоснованное повышение цен за аренду квартир.

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"Наши эксперты отмечают повышение цен со стороны собственников жилья, частных домов и квартир в курортных зонах, не связанное с экономической ситуацией. Примеры значительных завышений цен наблюдаются в Краснодарском крае, Калининградской области и на Байкале", — рассказала в интервью "ФедералПресс" первый вице-президент РФМ и руководитель центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина.

Она уточнила, что в "горячий сезон" некоторые арендодатели поднимают цены в 3-4 раза, доходя до десятков и даже сотен тысяч рублей за суточную аренду жилья.

Сутормина отметила, что на основе жалоб туристов планируется обращение в правительство России и Министерство экономического развития с предложением провести независимый мониторинг существующих цен и опубликовать рекомендации для мест отдыха российских туристов, определяющие примерные принципы и "коридоры" ценообразования.

"Эксперименты со стихийным рынком мы уже видели в нашей истории, ничего хорошего обычным отдыхающим это не приносит", — подчеркнула эксперт.

Первый вице-президент РФМ также отметила традиционные жалобы на развитие инфраструктуры. По её словам, туристам сейчас не хватает вариантов для среднего класса и семейных туров, на рынке же представлены либо роскошные варианты, либо супербюджетные спортивно-походные.