Безвизовый режим для россиян в Мьянме продлен до 2025 года

Мьянма продлила безвизовый режим для россиян до 2025 года

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Мьянмы продлили безвизовый режим для граждан России до 30 июня 2025 года. Об этом информирует российское посольство в Мьянме через свой телеграм-канал.

Фото: commons.wikimedia.org by Z3144228, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению, пилотный проект освобождения от виз продлен для россиян, имеющих общегражданские заграничные паспорта и прибывающих в Мьянму с деловыми или туристическими целями. Безвизовый период пребывания в стране составляет 30 дней.

Ранее замминистр экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил ТАСС, что Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой в сентябре 2024 года во время Восточного экономического форума.

По данным Министерства отелей и туризма Мьянмы, в 2023 году страну посетили 1,28 миллиона иностранных туристов, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Российских туристов также стало значительно больше: в прошлом году их число превысило 3 тысячи, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Традиционно лидерами по турпотоку в Мьянму остаются Китай, Таиланд, Япония, Южная Корея и Индия.