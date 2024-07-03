"Не пользуйтесь бесплатными шампунями в отелях!": сотрудница отеля поведала секрет

Почему нельзя пользоваться бесплатными шампунями в отелях

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудница одного из американских отелей рассказала, почему не стоит пользоваться бесплатными туалетными принадлежностями, пишет Independent.

Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

Женщина предупредила, что гостям не рекомендуется использовать бесплатные шампунь и гель для душа, так как никто не контролирует их качество. По ее словам, в эти средства можно добавить что угодно.

"В них можно налить краску для волос, отбеливатель или что угодно. Никогда не используйте их", — предостерегла она.

Пользователи соцсетей поблагодарили её за эту информацию. Некоторые признались, что всегда боялись пользоваться туалетными принадлежностями, предоставляемыми отелями.

"Я всегда это говорил. Я боюсь, что кто-нибудь нальет в бутылку средство для удаления волос", — поделился своими опасениями один из комментаторов.