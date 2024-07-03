Итальянский визовый центр не успевает выдавать шенгенские визы в заявленные сроки. На сайте Italy VMS появилось уведомление, что время рассмотрения документов туристов превышает 45 дней. Этот период является максимальным при отсутствии упрощенного режима оформления виз для въезда в Шенгенскую зону.
Визовый центр советует туристам, планирующим поездки в Италию в ближайшие месяцы, учитывать эту задержку. По данным визовых агентств, слоты для подачи документов уже распределены на вторую половину августа, и летние слоты скоро закончатся.
Однако для опытных путешественников, особенно из Санкт-Петербурга, это не новость. В прошлом году там документы в консульстве обрабатывались по 2-3 месяца, и визы, а также отказы, часто выдавались накануне поездки. Это происходило, несмотря на то, что официально на сайте визового центра максимальное время рассмотрения визовых запросов было ограничено 45 днями.
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