Итальянский визовый центр не успевает выдавать шенгенские визы в заявленные сроки

Итальянский визовый центр объявил туристам, что не справляется

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский визовый центр не успевает выдавать шенгенские визы в заявленные сроки. На сайте Italy VMS появилось уведомление, что время рассмотрения документов туристов превышает 45 дней. Этот период является максимальным при отсутствии упрощенного режима оформления виз для въезда в Шенгенскую зону.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Визовый центр советует туристам, планирующим поездки в Италию в ближайшие месяцы, учитывать эту задержку. По данным визовых агентств, слоты для подачи документов уже распределены на вторую половину августа, и летние слоты скоро закончатся.

Однако для опытных путешественников, особенно из Санкт-Петербурга, это не новость. В прошлом году там документы в консульстве обрабатывались по 2-3 месяца, и визы, а также отказы, часто выдавались накануне поездки. Это происходило, несмотря на то, что официально на сайте визового центра максимальное время рассмотрения визовых запросов было ограничено 45 днями.