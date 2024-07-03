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Итальянский визовый центр не успевает выдавать шенгенские визы в заявленные сроки

Итальянский визовый центр объявил туристам, что не справляется

1:07
Туризм

Итальянский визовый центр не успевает выдавать шенгенские визы в заявленные сроки. На сайте Italy VMS появилось уведомление, что время рассмотрения документов туристов превышает 45 дней. Этот период является максимальным при отсутствии упрощенного режима оформления виз для въезда в Шенгенскую зону.

Итальянский визовый центр объявил туристам, что не справляется
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Визовый центр советует туристам, планирующим поездки в Италию в ближайшие месяцы, учитывать эту задержку. По данным визовых агентств, слоты для подачи документов уже распределены на вторую половину августа, и летние слоты скоро закончатся.

Однако для опытных путешественников, особенно из Санкт-Петербурга, это не новость. В прошлом году там документы в консульстве обрабатывались по 2-3 месяца, и визы, а также отказы, часто выдавались накануне поездки. Это происходило, несмотря на то, что официально на сайте визового центра максимальное время рассмотрения визовых запросов было ограничено 45 днями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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