Первый пятизвездочный отель Пекина не принимает посетителей уже полгода

Первый пятизвездочный отель Пекина уже полгода без посетителей

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первая в истории столицы международная пятизвездочная гостиница, Great Wall Hotel, не принимает посетителей уже полгода, и дата её повторного открытия пока не известна. Об этом сообщила газета China Daily.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Согласно данным издания, несколько сотрудников гостиницы продолжают следить за чистотой и сохранностью интерьера, но доступ посетителям ограничен. На вопросы о возобновлении работы они отвечают, что "ждут дальнейших указаний".

Как выяснил корреспондент ТАСС, на китайских туристических онлайн-платформах, таких как Ctrip, бронирование номеров в Great Wall Hotel невозможно. 24-этажное здание, в котором останавливались многие иностранные высокопоставленные гости, расположено рядом с дипломатическими кварталами и центральным деловым районом Пекина.

Great Wall Hotel открылся в июне 1984 года под брендом Sheraton. В 1991 году гостиница получила четыре звезды, а позже стала пятизвездочной. В 2001 и 2017 годах в ней проводились капитальные ремонты.