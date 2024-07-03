Ключевая ошибка туристов: россиянам советуют избегать покупки дорогих миниатюрных средств

Путешественники предупреждают о распространённой ошибке при планировании отпуска — покупке дорогих миниатюрных средств по уходу за собой и одежды.
Опытная путешественница @blackgirlsinwanderlust отмечает, что это ведёт к значительным расходам и занимает много места в багаже. Она рекомендует экономить деньги и пространство, переливая продукты в небольшие емкости вместо приобретения дорогих миниатюрных вариантов.
Ещё один способ сократить затраты и сэкономить место — использовать мягкие силиконовые емкости, которые позволяют выдавить продукт до последней капли. Эти советы уже нашли поддержку у комментаторов, которые подчеркивают важность эффективного использования пространства во время путешествий.
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