Ключевая ошибка туристов: россиянам советуют избегать покупки дорогих миниатюрных средств

Как сэкономить деньги и место, избегая покупки дорогих миниатюрных средств

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественники предупреждают о распространённой ошибке при планировании отпуска — покупке дорогих миниатюрных средств по уходу за собой и одежды.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Опытная путешественница @blackgirlsinwanderlust отмечает, что это ведёт к значительным расходам и занимает много места в багаже. Она рекомендует экономить деньги и пространство, переливая продукты в небольшие емкости вместо приобретения дорогих миниатюрных вариантов.

Ещё один способ сократить затраты и сэкономить место — использовать мягкие силиконовые емкости, которые позволяют выдавить продукт до последней капли. Эти советы уже нашли поддержку у комментаторов, которые подчеркивают важность эффективного использования пространства во время путешествий.