В российской авиации – тихий бунт: Росавиация поднимет цены на билеты еще на 10-15%

Российские авиакомпании возмущены повышением тарифов на аэронавигацию

4:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В российской авиации происходит негласное недовольство.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Росавиация решила повысить тарифы на аэронавигацию, чтобы собрать дополнительные средства на ремонт аэродромов. Уже известно, что сборы на аэронавигацию увеличатся на 37% для внутренних рейсов и в два раза для международных. Это нововведение вступит в силу с 1 августа этого года.

Крупные авиакомпании уже выразили своё возмущение, заявив, что индексация тарифов отразится на стоимости авиабилетов, и пассажирам придётся платить больше.

В "Аэрофлоте" отметили, что тарифы на аэронавигацию уже повышались: на 60% в 2022 году и на 10% в 2023 году. В S7 сообщили, что с 2022 года рост сборов составил 76%, и предупредили, что дальнейшее повышение может привести к ещё большему удорожанию авиабилетов.

Цены на авиабилеты и так высоки. По данным Росстата, в 2023 году средняя цена перелёта в экономклассе внутри страны выросла более чем на 22%, достигнув 7,6 тысячи рублей за тысячу километров. Средняя цена международных билетов за последние 15 лет увеличилась на 134% и достигла 36 тысяч рублей.

Интересный факт: крупнейшие российские аэропорты принадлежат отечественным миллиардерам. Шереметьево, Домодедово, Адлер и Екатеринбург находятся в собственности российских олигархов. Например, по данным Forbes (2017 год), аэропортом "Внуково" владеет Андрей Скоч, аэропортом "Домодедово" — Дмитрий Каменщик, аэропортом Шереметьево — Аркадий Ротенберг. Сеть "Новапорт" принадлежит Роману Троценко, а международные аэропорты Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода и Саратова — компании "Ренова", контролируемой Виктором Вексельбергом.

Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев считает, что необходимо поддерживать небольшие аэропорты, тогда как крупные, находящиеся в собственности олигархов, должны реконструироваться за их счёт. По его мнению, средства лучше направить на реконструкцию малых аэропортов, у которых в местных бюджетах недостаточно средств.

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов полагает, что возложение всех затрат на авиакомпании в условиях санкций — плохая идея. Авиакомпании и так несут большие расходы на запчасти и ремонт, и дополнительное повышение тарифов может привести к удорожанию авиабилетов на 10-15%. В итоге это может снизить спрос на авиаперевозки, что негативно скажется на авиакомпаниях.

Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает на 22% меньше средств на аэродромную инфраструктуру по сравнению с прошлым годом. Чтобы компенсировать этот дефицит, был введён новый сбор.

В рамках национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры" за последние четыре года в российских аэропортах реконструировали 21 объект, и до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию ещё 14. Кроме того, до конца 2024 года планируется реконструировать 52 объекта в 49 аэропортах.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев считает, что для крупных аэропортов, таких как Шереметьево и Внуково, новое строительство не актуально, тогда как в реконструкции нуждаются аэропорты в Сочи и Пулково.

Малые аэропорты, которых в России около 200, находятся под угрозой закрытия. Их ликвидация может привести к обезлюдению регионов и геополитическим проблемам.

Некоторые эксперты предлагают увеличить доходы региональных аэропортов от общепита, что составляет значительную часть доходов европейских аэропортов, тогда как в России этот показатель ниже.

По мнению Олега Смирнова, помочь могут бюджетные средства, так как именно правительственные структуры инициировали программу сбора дополнительных средств на ремонт аэродромов. В любом случае, дополнительные затраты в конечном итоге лягут на плечи пассажиров.

Возникает вопрос: не боятся ли в Росавиации, что вслед за недовольством авиакомпаний последует реакция пассажиров, на которых и возлагаются все расходы? Примечательно, что сборы на аэронавигацию увеличатся на пике сезона, когда пересесть с самолета на поезд многим будет сложно.