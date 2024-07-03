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Петиция в Великобритании набирает обороты: родители призывают запретить детские купальники бледных оттенков

Эксперты указали на купальники, которые не следует покупать детям

0:50
Туризм

В Великобритании набирает популярность петиция, призывающая запретить продажу детских купальных костюмов определенных цветов. Инициатива была запущена турагрегатором On The Beach при поддержке Королевского общества спасения жизни. На данный момент петиция собрала свыше 2000 подписей.

Эксперты указали на купальники, которые не следует покупать детям
Фото: commons.wikimedia.org by DariuszSankowski, CC0

По словам авторов петиции, две трети детей носят купальники и плавки синего, белого или серого цвета, которые плохо видны под водой из-за особенностей восприятия цвета на глубине. Это увеличивает риск того, что ребенок в беде не будет своевременно замечен.

Эксперты советуют родителям выбирать для детей яркие и заметные купальные костюмы: розовые, желтые, красные, черные, фиолетовые и зеленые, сообщает Daily Mail.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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