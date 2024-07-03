Как выбрать идеальный матрас: советы от эксперта

Как правильно подобрать матрас

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

При выборе матраса необходимо учитывать множество аспектов, включая его уровень жесткости.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Юлия Тычино, дизайнер из сетевого издания "БелНовости", делилась советами о выборе подходящей жесткости матраса.

Основной критерий, который следует учитывать, — вес человека, который будет спать на матрасе.

Простое объяснение заключается в том, что правильное распределение массы тела обеспечивает повышенный комфорт во время сна.

Для людей с весом около 55 кг рекомендуется выбирать матрас с мягкой поверхностью, чтобы избежать излишней нагрузки на позвоночник, суставы и бедра.

Матрасы средней жесткости подходят для тех, чей вес составляет от 55 до 90 кг.

Людям с весом более 90 кг наилучшим выбором будет матрас жесткой степени. Такой матрас обеспечивает не только комфортное лежание, но и сохраняет свою форму, не деформируясь при сидении на краях и не проваливаясь в центральной части.