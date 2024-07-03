13-летняя девочка погибла от удара молнии на пляже Греции на глазах родителей

Девочка получила смертельный удар молнии во время отдыха с семьей в Греции

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Девочка, которая отдыхала на пляже в Греции вместе с семьей, погибла от удара молнии на глазах родителей, сообщает Daily Mail.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Трагический инцидент произошел на пляже Фарос. 13-летняя Доротея купалась в море с отцом и матерью, когда начался неожиданный ливень. Вскоре после дождя началась гроза. Семья вышла из воды и спешила к машине: впереди шел отец, немного позади — мать, и сзади обоих шла дочь. Именно в этот момент молния поразила девочку.

Отцу удалось услышать треск и увидеть, как его жена и дочь упали на песок. "Мой ребенок упал и больше не поднялся", — поделился он. В соответствии с выводами судебно-медицинского эксперта, причиной произошедшего стал металлический элемент размером с пуговицу на купальнике Доротеи.