13-летняя девочка погибла от удара молнии на пляже Греции на глазах родителей

Девочка, которая отдыхала на пляже в Греции вместе с семьей, погибла от удара молнии на глазах родителей, сообщает Daily Mail.
Трагический инцидент произошел на пляже Фарос. 13-летняя Доротея купалась в море с отцом и матерью, когда начался неожиданный ливень. Вскоре после дождя началась гроза. Семья вышла из воды и спешила к машине: впереди шел отец, немного позади — мать, и сзади обоих шла дочь. Именно в этот момент молния поразила девочку.
Отцу удалось услышать треск и увидеть, как его жена и дочь упали на песок. "Мой ребенок упал и больше не поднялся", — поделился он. В соответствии с выводами судебно-медицинского эксперта, причиной произошедшего стал металлический элемент размером с пуговицу на купальнике Доротеи.
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