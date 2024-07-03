Российская туристка попала под винт катера в Таиланде и была госпитализирована

В Таиланде российская туристка стала жертвой инцидента с быстроходным катером, как сообщает местная газета The Phuket News.
Инцидент произошел утром 29 июня на пляже Патонг на острове Пхукет. 17-летняя Дарья Ч. купалась, когда она попала под гребной винт катера, который использовался для тяги парашюта. Пострадавшую немедленно госпитализировали с порезами на спине и правом бедре.
Согласно местным спецслужбам, россиянка находилась вне обозначенной зоны для купания, и капитан судна не заметил ее. Неизвестно, были ли установлены знаки и буи для обозначения безопасной зоны в акватории. Пока не уточняется, будут ли предъявлены обвинения капитану катера.
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