Российская туристка попала под винт катера в Таиланде и была госпитализирована

Россиянка госпитализирована после столкновения с катером в Таиланде

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде российская туристка стала жертвой инцидента с быстроходным катером, как сообщает местная газета The Phuket News.

Фото: commons.wikimedia.org by Devopam, CC BY-SA 4.0

Инцидент произошел утром 29 июня на пляже Патонг на острове Пхукет. 17-летняя Дарья Ч. купалась, когда она попала под гребной винт катера, который использовался для тяги парашюта. Пострадавшую немедленно госпитализировали с порезами на спине и правом бедре.

Согласно местным спецслужбам, россиянка находилась вне обозначенной зоны для купания, и капитан судна не заметил ее. Неизвестно, были ли установлены знаки и буи для обозначения безопасной зоны в акватории. Пока не уточняется, будут ли предъявлены обвинения капитану катера.