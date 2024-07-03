Девушка из Австралии решила навестить семью в Индии и скончалась от туберкулеза в небе

Девушка из Австралии скончалась от туберкулеза на борту самолета

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Девушка из Австралии, которая решила навестить семью в Индии, скончалась от туберкулеза на борту самолета, сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Манприт Каур, 24 года, собиралась полететь в свой родной Дели после четырехлетнего отсутствия, на борту рейса Qantas из Мельбурна. Она почувствовала себя плохо за несколько часов до вылета и упала в обморок в проходе возле своего места, сразу после посадки в самолет.

Летный экипаж пытался оказать первую помощь, но не смог спасти девушку. Врачи установили, что причиной смерти стал туберкулез.