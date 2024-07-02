Российские туристы предпочли отечественные курорты Турции в июле 2024 года

Отечественные курорты популярнее Турции среди российских туристов

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В июле 2024 года российские туристы предпочли отечественные курорты Турции — на них пришлось 56 процентов всех бронирований туров. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные сервиса "Слетать.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

Несмотря на то что Турция занимает лидирующие позиции по числу поисковых запросов, фактические бронирования в эту страну составили всего 24 процента. В пятерку лидеров по фактическим продажам также вошли Египет (6,5 процента), Абхазия (5 процентов) и Таиланд (3 процента).