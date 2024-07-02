Российские туристы предпочли отечественные курорты Турции в июле 2024 года

В июле 2024 года российские туристы предпочли отечественные курорты Турции — на них пришлось 56 процентов всех бронирований туров. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные сервиса "Слетать.ру".
Несмотря на то что Турция занимает лидирующие позиции по числу поисковых запросов, фактические бронирования в эту страну составили всего 24 процента. В пятерку лидеров по фактическим продажам также вошли Египет (6,5 процента), Абхазия (5 процентов) и Таиланд (3 процента).
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