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Эксперты составили список лучших мест для летней рыбалки в России

Топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России

2:45
Туризм

Эксперты составили список лучших мест для летней рыбалки в России. Топ-10 локаций был представлен сервисом путешествий Tutu. ru.

Топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России
Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington

Одним из приоритетных направлений для рыбаков стал озеро Байкал. Несмотря на распространенное мнение о запрете рыбалки, фактически только вылов омуля подвержен ограничениям, при условии его улова в специально отведенных зонах. В озере, известном своей глубиной и чистотой, кроме омуля можно встретить налима, леща, окуня, сазана, хариуса и других видов рыб, что делает рыбалку здесь по-настоящему увлекательной.

В 2024 году многие рыбаки предпочли Астраханскую область, которая нацелена на звание лидера рыбацких регионов России. Они ловят рыбу как в Волге, так и в Ахтубе, левом рукаве Волги, а также в небольших речных протоках, известных как ерики. В дельте Волги много рыболовных баз, где начинающие и опытные рыбаки охотятся за сомом, судаком, окунем, щукой и карпом. Особенно привлекательным моментом становится возможность увидеть в июле цветущие лотосы.

Самарская область также вошла в топ-10 благодаря наличию реки Волги, Кутулукского водохранилища и реки Самара. Здесь популярны ловля сазана, сома, щуки и леща.

Рыбаки из Тверской области предпочитают озеро Бросно, самое глубокое в регионе, хотя для проживания приходится использовать палатки или селиться в ближайших деревнях. Из-за выбросов сероводорода плавание на лодке по озеру не безопасно, но рыбачить с берега здесь популярно.

Онежское озеро в Карелии привлекает рыбаков своим окунем и хариусом, разрешая лов рыбы только на удочки и ограничивая количество крючков на одного рыбака.

Владивосток известен своей рыбалкой на кефаль, дальневосточную навагу и красноперку, а в августе — на кальмара. На Камчатке особенно популярна морская рыбалка, однако для неопытных рыбаков рекомендуется приобретение рыболовного тура.

Москвичам рекомендуют для рыбалки Истринское водохранилище, где можно бесплатно ловить щуку, леща, окуня и другие виды рыб. В Ростовской области популярны ловля леща, толстолобика, окуня, сельди и щуки как в Доне, так и в его левом притоке — Маныче. Цимлянское водохранилище в Ростовской и Волгоградской областях славится карпами, сазанами, щуками и окунями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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