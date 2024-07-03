Комары штурмуют Черноморское побережье: отдыхающие в поиске защиты

Черноморское побережье оказалось под атакой комаров

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающие на Черноморском побережье сейчас удивлены количеством комаров на пляжах и набережных.

Фото: commons.wikimedia.org

Опытные туристы заметили, что их больше, чем обычно. Особенно часто жалуются на это в Геленджике.

"Кажется, будто их высыпали прямо на нас. Они просто невероятно активны и агрессивны. Даже спреи не спасают", — рассказывают туристы.

Из-за комаров многие отказываются от вечерних прогулок, предпочитая оставаться в номерах с фумигаторами. Однако даже они не всегда помогают, так как их трудно найти в магазинах — они быстро распроданы.

В Анапе и Новороссийске также заметили увеличение числа комаров, и местные жители борются с ними любыми доступными способами.

"Если обычные фумигаторы не справляются, можно воспользоваться старым проверенным способом — просто поджечь таблетку и уйти на пару часов", — советуют знающие люди.